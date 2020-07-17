У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – 6 років тому впав пасажирський Boeing рейсу MH17. На борту перебувало 298 людей. Всі загинули. У кількох районах Івано-Франківської області злива перетворила вулиці на ріки. Там вирував шквальний вітер.

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У Росії згорів автобус з окупованого Донецька, в якому їхали 39 українців.

Пандемія COVID-19 продовжує встановлювати антирекорди. За останню добу у світі зареєстрували майже чверть мільйона нових випадків зараження.