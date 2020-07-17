Випуск новин за 12:00: Річниця трагедії MH17. Негода на Прикапатті
У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – 6 років тому впав пасажирський Boeing рейсу MH17. На борту перебувало 298 людей. Всі загинули. У кількох районах Івано-Франківської області злива перетворила вулиці на ріки. Там вирував шквальний вітер.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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