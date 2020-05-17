Выпуск новостей за 12:00: Прогноз восстановления экономики. Протест предпринимателей в Италии
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 12:00 – Мировой экономике нужно 3 года на восстановление после пандемии коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В Италии владельцы и работники ресторанов протестуют против карантина. Люди вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к тому, что власть ввела нереальные, по их мнению, условия для работы.
Также в выпуске на 24 канале:
Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв Большого террора – политических репрессий СССР.
Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского. Никто из наших защитников не пострадал.
Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды. Произошло это после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский".
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