Випуск новин за 12:00: Прогноз МВФ з відновлення економіки. Протест підприємців в Італії
У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – Світовій економіці потрібно 3 роки на відновлення після пандемії коронавірусу. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. В Італії власники та працівники ресторанів протестують проти карантину. Люди вийшли на вулиці аби привернути увагу до того, що влада запровадила нереальні, на їхню думку, умови для роботи.
Також у випуску на 24 каналі:
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій СРСР.
Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського. Ніхто з наших захисників не постраждав.
Українські полярники повернулися додому з Антарктиди. Сталося це після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський".
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