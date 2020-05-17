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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Прогноз МВФ з відновлення економіки. Протест підприємців в Італії

Випуск новин -

У випуску новин за 17 травня станом на 12:00 – Світовій економіці потрібно 3 роки на відновлення після пандемії коронавірусу. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. В Італії власники та працівники ресторанів протестують проти карантину. Люди вийшли на вулиці аби привернути увагу до того, що влада запровадила нереальні, на їхню думку, умови для роботи.

Також у випуску на 24 каналі:

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій СРСР.

Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського. Ніхто з наших захисників не постраждав.

Українські полярники повернулися додому з Антарктиди. Сталося це після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: МВФ Випуск новин
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