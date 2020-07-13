В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 12:00 – возле поселка Козин, что в Киевской области, пьяный водитель вечером 12 июля устроил ДТП, из-за которого погибла целая семья, в том числе двое детей. Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Сегодня парламентарии должны принять постановление о назначении местных выборов в октябре. Кроме того рассмотрят и несколько поправок в бюджет.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Одессе в трехэтажном жилом доме 12 июня вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил сразу несколько квартир на разных этажах. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 612 положительных случаев COVID-19. 15 больных умерли от осложнений, 385 пациентов выздоровели. Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше. За действующего президента проголосовали 51% избирателей. На военной базе в США загорелся корабль. 21 человек получил повреждения, среди них – 4 гражданских.