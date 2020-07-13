У випуску новин за 13 липня станом на 12:00 – біля селища Козина, що в Київській області, п'яний водій ввечері 12 липня влаштував ДТП, через яку загинула ціла сім'я, зокрема двоє дітей. Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Сьогодні парламентарі мають ухвалити постанову про призначення місцевих виборів у жовтні. Крім того розглянуть і декілька правок до бюджету.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі у триповерховому житловому будинку 12 червня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив одразу декілька квартир на різних поверхах. За минулу добу в Україн виявили 612 позитивних випадків COVID-19. 15 хворих померли від ускладнень, 385 пацієнтів одужали. Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі. За чинного президента проголосував 51% виборців. На військовій базі у США загорівся корабель. 21 людина дістала ушкодження, серед них – 4 цивільних.