В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 12:00 – в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками и сообщил о заминировании транспорта. Правоохранители ведут с ним переговоры. Верховная Рада несмотря на каникулы собирается на внеочередную сессию. Перед заседанием представители монобольшинства отчитались перед журналистами о своем первом годе работы.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине за сутки выздоровевших от коронавируса снова больше, чем больных. За минувшие сутки COVID-19 выявили в 673 украинца.

Карантин не может остановить распространение COVID-19. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Конгресс США одобрил новые жесткие санкции против "Северного потока-2".

Во Франции успешно изъяли данные из черного ящика сбитого в Иране самолета МАУ.