Выпуск новостей за 12:00: Захват автобуса в Луцке. Годовщина работы "Слуги народа" в Раде
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 12:00 – в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками и сообщил о заминировании транспорта. Правоохранители ведут с ним переговоры. Верховная Рада несмотря на каникулы собирается на внеочередную сессию. Перед заседанием представители монобольшинства отчитались перед журналистами о своем первом годе работы.
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