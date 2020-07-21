У випуску новин за 21 липня станом на 12:00 – у Луцьку чоловік захопив автобус з заручниками та повідомив про замінування транспорту. Наразі правоохоронці ведуть з ним перемовини. Верховна Рада попри канікули збирається на позачергову сесію. Перед засіданням представники монобільшості прозвітували перед журналістами про свій перший рік роботи.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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