В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 13:00 – в канун лета Карпаты замела метель, завьюжило на горе Поп Иван. Спасатели отчитываются о многосантиметровом покрове снега и мощных порывах ветра. Из-за протестов против полицейского произвола в США уже в 25 американских городах власти ввели комендантский час. 7 штатов планируют ввести Нацгвардию для поддержания порядка.

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В Украину из Аргентины прибыли 11 семейных пар, которые должны забрать детей, рожденных суррогатными матерями. Правда, сначала родители должны пройти 14-дневную обсервацию.

Из-за карантина люди разных профессий вынуждены искать другую работу, чтобы прокормить свои семьи. Во время пандемии на одном из коммунальных предприятий Мариуполя появились творческие сотрудники.

Рассекреченные декларации работников СБУ: общественность впервые может узнать, как живут ее сотрудники. Ведь ранее информация об их доходах была засекречена.

Возле полуострова Чонгар на админгранице с Крымом исчез украинский военнослужащий. В ВСУ предполагают, что его могли похитить, так как вблизи места его исчезновения обнаружили следы борьбы.