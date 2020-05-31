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Розсекречені декларації працівників СБУ: громадськість вперше може дізнатися, як живуть її співробітники. Адже раніше інформація про їхні статки була засекреченою.

Поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з Кримом зник український військовий. У ЗСУ припускають, що його могли викрасти, адже поблизу місця його зникнення виявили сліди боротьби.