В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 13:00 – на выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь людей, которые планируют попасть в Украину. Причина – временное закрытие КПВВ из-за распространения коронавируса. В украинский порт "Южный" зашло судно под флагом Греции. На его борту находится 22 человека, у 11 членов экипажа подтвердили коронавирус.

Также в выпуске новостей на канале 24: На столичном Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства и вероятных лиц, причастных к совершению преступления. В Беларуси начался основной день голосования на выборах президента. СМИ сообщают о задержании десятков независимых наблюдателей. На участках зафиксированы тысячи нарушений. В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, количество пострадавших уже превысило 700 человек. Военным удалось взять под контроль центр города. Армия освободила правительственные здания от демонстрантов. В Украине продолжается большая распродажа тюрем: очередным лотом стала колония №51 в Одессе. Учреждение пострадало от пожара в мае 2019 года, во время бунта осужденные его подожгли.