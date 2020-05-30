В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 13:00 – в Харькове полицейский вызвал смертельную аварию. Произошла она сегодня ночью на Московском проспекте. Подожжены полицейские участки, побиты митингующие и разбит офис крупнейшего телеканала США. Америка охвачена массовыми протестами.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Уже на следующей неделе США готовы ввести новые санкции против Северного потока-2.

В Киеве вспышку COVID-19 зафиксировали в еще одном общежитии. На этот раз речь идет о жилом здании на проспекте Гагарина.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.