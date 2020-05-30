У випуску новин за 30 травня станом на 13:00 – у Харкові поліцейський спричинив смертельну аварію. Сталася вона сьогодні вночі на Московському проспекті. Підпалені поліційні відділки, побиті мітингувальники та потрощений офіс найбільшого телеканалу США. Америку охоплена масовими протестами.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Вже наступного тижня США готові запровадити нові санкції проти Північного потоку-2.

У Києві спалах COVID-19 зафіксували у ще одному гуртожитку. Цього разу йдеться про житлову будівлю на проспекті Гагаріна.

В Україні минулої доби зафіксовано 393 нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров"я.