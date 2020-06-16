В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 14:00 – на Винничине пьяная водитель сбила четырех детей. Авария произошла накануне в селе Слободка. Один ребенок находится в травматической коме. Из-за пандемии внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года, при самых лучших условиях – с 25 июня по 17 июля. Впрочем намерений отменять ВНО у правительства нет.

Также в выпуске новостей на канале 24: На Прикарпатье снова усиливают карантин: закрывают спортклубы, фитнес-центры и учреждения культуры. Жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу с осложнениями от коронавируса. Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян взорвал офис связи с Южной Кореей в приграничном городе Кесон.