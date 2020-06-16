Выпуск новостей за 14: 00: пьяная водитель сбила четырех детей. Дата ВНО-2020
В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 14:00 – на Винничине пьяная водитель сбила четырех детей. Авария произошла накануне в селе Слободка. Один ребенок находится в травматической коме. Из-за пандемии внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года, при самых лучших условиях – с 25 июня по 17 июля. Впрочем намерений отменять ВНО у правительства нет.
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