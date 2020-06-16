У випуску новин за 16 червня станом на 14:00 – на Вінничині п'яна водійка збила чотирьох дітей. Аварія сталась напередодні у селі Слобідка. Одна дитина перебуває у травматичній комі. Через пандемію зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести у серпні 2020 року, за найкращих умов – з 25 червня по 17 липня. Втім намірів скасовувати ЗНО в уряду немає.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Прикарпатті знову посилюють карантин: закривають спортклуби, фітнес-центри та заклади культури. Дружину президента Олену Зеленську шпиталізували до лікарні з ускладненнями від коронавірусу. Загострення на Корейському півострові: Пхеньян підірвав офіс зв'язку з Південною Кореєю у прикордонному місті Кєсон.