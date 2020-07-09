В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 14:00 – свыше 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в сутки. В США установили новый антирекорд по заболеваемости. Из-за дождей в Волынской и Ивано-Франковской областях ожидаются новые подтопления. Об этом сообщили в ГСЧС. В частности, выйти из берегов может река Припять.

Также в выпуске новостей на 24 канале: СБУ опубликовала записи, доказывающие причастность России к катастрофе украинского самолета СУ-25. Из-за вспышки коронавируса ВВП Украины упал на 5,9%. Такие данные обнародовали в Министерстве экономики По американскому штату Миннесота прокатился мощный торнадо. Один человек погиб, двое фермеров получили травмы. Greenpeace устроил акцию возле Нотр-Дама, чтобы привлечь внимание к проблемам с климатом.