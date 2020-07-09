У випуску новин за 9 липня станом на 14:00 – понад 60 тисяч нових випадків зараження на COVID-19 за добу. В США встановили новий антирекорд із захворюваності. Через дощі у Волинській та Івано-Франківській областях очікують на нові підтоплення. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, вийти з берегів може річка Прип'ять.

Також у випуску новин на 24 каналі: СБУ опублікувала записи, які доводять причетність Росії до збиття українського літака СУ-25. Через спалах коронавірусу ВВП України впав на 5,9%. Такі дані оприлюднили в Міністерстві економіки Американським штатом Міннесота прокотився потужний торнадо. Один чоловік загинув, двоє фермерів зазнали травм. Greenpeace влаштував акцію біля Нотр-Даму, аби привернути увагу до проблем з кліматом.