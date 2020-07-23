В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 14:00 – сегодня в Луцке суд будет избирать меру пресечения террористу, который во вторник захватил автобус с пассажирами. Заседание должно начаться в 15 часов. В течение последних суток в Украине зарегистрировали 856 новых случаев инфицирования коронавирусом, 828 – выздоровели, 17 больных умерли от осложнений.

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Смертельное ДТП случилось на Винниччине. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли 4 человека, столько же травмированы.

В Южной Корее родила китайская гигантская панда. Первый детеныш панды в стране – это редкое событие для исчезающих видов. Произошло это в одном из корейских зоопарков.