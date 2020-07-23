У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – сьогодні у Луцьку суд обиратиме запобіжний захід терористу, який у вівторок захопив автобус із пасажирами. Засідання має розпочатися о 15 годині. Впродовж останньої доби в Україні зареєстрували 856 нових випадків інфікування коронавірусом, 828 – одужали, 17 хворих померли від ускладнень.

Також у випуску новин на 24 каналі: Вранці поліція прибула на виклик поблизу будівлі адмінсуду, аби затримати зловмисника, який хотів викрасти автівку. Чоловік почав чинити опір та погрожувати вибухівкою. Він взяв у заручники правоохоронця. Смертельне ДТП трапилось на Вінниччині. В результаті зіткнення легковика та вантажівки загинуло 4 людей, стільки ж травмовані. У Південній Кореї народила китайська гігантська панда. Перше дитинча панди у країні – це рідкісна подія для зникаючих видів. Сталося це в одному з корейських зоопарків.