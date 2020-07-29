В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский рассказал, кто может возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе в Минске. Президент рассматривает на эту должность вице-премьера Алексея Резникова – заместителя главы делегации ТКГ, а также первого президента Украины Леонида Кравчука. Совет Евросоюза принял пакет санкций против Китая

Также в выпуске новостей на 24 канале: Мониторинговая миссия ОБСЕ за первый день тишины на Донбассе насчитала 111 взрывов. В селе Циркуны, под Харьковом, "скорая" насмерть сбила женщину. Силовики поймали 2 мужчин, которые закладывали взрывчатку в Киеве и требовали биткоины.