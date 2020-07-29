У випуску новин за 29 липня станом на 14:00 – Володимир Зеленський розповів, хто може очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. Президент розглядає на цю посаду віцепрем'єра Олексія Резнікова, який зараз є заступником голови делегації ТКГ, а також першого президента України Леоніда Кравчука. Рада Євросоюзу ухвалила пакет санкцій проти Китаю.

Також у випуску новин на 24 каналі: Моніторингова місія ОБСЄ за перший день тиші на Донбасі нарахувала 111 вибухів. У селі Циркуни, що під Харковом, "швидка" на смерть збила жінку. Силовики упіймали 2 чоловіків, які закладали вибухівку в Києві та вимагали біткоїни.