Випуск новин за 14:00: Кандидати на посаду голови делегації ТКГ. Санкції проти Китаю
У випуску новин за 29 липня станом на 14:00 – Володимир Зеленський розповів, хто може очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. Президент розглядає на цю посаду віцепрем'єра Олексія Резнікова, який зараз є заступником голови делегації ТКГ, а також першого президента України Леоніда Кравчука. Рада Євросоюзу ухвалила пакет санкцій проти Китаю.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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У селі Циркуни, що під Харковом, "швидка" на смерть збила жінку.
Силовики упіймали 2 чоловіків, які закладали вибухівку в Києві та вимагали біткоїни.