В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 14:00 – суд Запорожья избрал меру пресечения воспитательнице, которую подозревают в убийстве ребенка – 2 месяца под стражей без права залога. Кроме Киева к смягчению карантина не готовы еще 7 регионов: Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Луганская, Ровненская и Черновицкая области.

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От сегодня в Украине вводят новые смягчения карантина. Правительство позволило полноценно работать заведениям питания, то есть кафе и рестораны смогут принимать гостей в помещениях. Церкви могут проводить богослужения, но с ограничениями – один человек на 5 квадратных метров. А люди старше 60 лет, смогут выйти из самоизоляции. Также открывается и внутреннее авиасообщение за соблюдение правил карантина.

Министр МВД Арсен Аваков отчитался в Раде и ответил на вопросы нардепов о резонансных преступлениях последнего времени.

Под стенами парламента активисты требовали увольнения Арсена Авакова.

В Миннеаполисе состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом.