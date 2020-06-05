У випуску новин за 5 червня станом на 14:00 – суд Запоріжжя обрав запобіжний захід виховательці, яку підозрюють у вбивстві дитини – 2 місяці під вартою без права застави. Окрім Києва до пом'якшення карантину не готові ще 7 регіонів: Волинська, Донецька, Житомирська, Львівська, Луганська, Рівненська та Чернівецька області.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від сьогодні в Україні запроваджують нові пом'якшення карантину. Уряд дозволив повноцінно працювати закладам харчування, тобто кафе та ресторани зможуть приймати гостей у приміщеннях. Церкви можуть проводити богослужіння, але з обмеженнями – одна людина на 5 квадратних метрів. А люди, старші 60 років, зможуть знову покидати оселю. Також відкривається й внутрішнє авіасполучення за дотримання правил карантину.

Міністр МВС Арсен Аваков прозвітував у Раді та відповів на питання нардепів щодо резонансних злочинів останнього часу.

Під стінами парламенту активісти вимагали звільнення Арсена Авакова.

У Міннеаполісі відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом.