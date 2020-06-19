В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 14:00 – министром окружающей среды и природных ресурсов стал Роман Абрамовский. Сегодня Верховная Рада поддержала его кандидатуру. Дональд Трамп враждебно относится к Украине. Такое в своих мемуарах написал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Народный избранник и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук таки сдает депутатский мандат. Так как накануне нардепы не поддержали его заявление, Вакарчук решил воспользоваться механизмом императивного мандата. В сентябре Международный валютный фонд примет решение относительно второго транша финансовой помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь фонда Джерри Райс. На Фудзияме нашли тело украинского спортсмена.