У випуску новин за 19 червня станом на 14:00 – міністром навколишнього середовища та природних ресурсів став Роман Абрамовський. Сьогодні Верховна Рада підтримала його кандидатуру. Дональд Трамп ворожнечо ставиться до України. Таке у своїх мемуарах написав його колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон.

Також у випуску новин на 24 каналі: Народний обранець та засновник партії Голос Святослав Вакарчук таки складає депутатський мандат. Через те, що напередодні нардепи не підтримали його заяву, Вакарчук вирішив скористатися механізмом імперативного мандату. У вересні Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення щодо другого траншу фінансової допомоги Україні. Про це заявив речник фонду Джеррі Райс. На Фудзіямі знайшли тіло українського спортсмена.