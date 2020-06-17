В выпуске новостей за 17 июня, по состоянию на 14:00 – в Одессе сразу после взлета разбился легкомоторный самолет. Он упал на гипермаркет, расположенный вблизи Одесского аэропорта. В Черновцах ослабили карантин. Власти разрешили работу бань, саун и аттракционов. Также увеличили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Временная следственная комиссия Верховной Рады не довольна расследования дела убитой Екатерины Гандзюк. В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина. Из-за сильных ливней на Закарпатье подтопило еще одно село. Маск хочет построить космопорты для межпланетных перелетов.