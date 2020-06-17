Випуск новин за 14:00: Падіння літака в Одесі. Послаблення карантину в Чернівцях
У випуску новин за 17 червня станом на 14:00 – в Одесі одразу після зльоту розбився легкомоторний літак. Він впав на гіпермаркет, розташований поблизу Одеського аеропорту. В Чернівцях послабили карантин. Влада дозволила роботу лазень, саун та атракціонів. Також збільшили перелік осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.
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