У випуску новин за 17 червня станом на 14:00 – в Одесі одразу після зльоту розбився легкомоторний літак. Він впав на гіпермаркет, розташований поблизу Одеського аеропорту. В Чернівцях послабили карантин. Влада дозволила роботу лазень, саун та атракціонів. Також збільшили перелік осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.

Також у випуску новин на 24 каналі: Тимчасово слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідування справи вбитої Катерини Гандзюк. У Києві посилюють контроль за дотриманням карантину. Через сильні зливи на Закарпатті підтопило ще одне село. Ілон Маск хоче побудувати космопорти для міжпланетних перельотів.