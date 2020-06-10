В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 14:00 – более 20 дизайнеров присоединились к онлайн-акции в поддержку фэшн-индустрии Филиппин. Неделю назад в различных социальных сетях стартовала акция под названием "Новая Норма, мода для исцеления". Следователи ГБР сообщили о подозрении Петру Порошенко. Однако он отказался его получать. Об этом сообщили в ведомстве.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Киеве на карантин закрыли один детский сад, еще два – не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.

С сегодняшнего дня Украина переходит на новый этап смягчения карантина. Разрешено открывать заведения культуры и проводить массовые мероприятия.

На Буковине грабитель отстреливался от полицейских и ранил двоих.