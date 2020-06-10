У випуску новин за 10 червня станом на 14:00 – понад 20 дизайнерів залучились до онлайн-акції на підтримку фешн-індустрії Філіппін. Тиждень тому у різних соціальних мережах стартувала акція під назвою "Нова Норма, мода для зцілення". Слідчі ДБР повідомили про підозру Петру Порошенку. Однак він відмовився її отримувати. Про це повідомили у відомстві.

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