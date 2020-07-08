В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 14:00 – отдых Порошенко на Мальдивах дорого обошелся экс-пограничнику. ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Госпогранслужбы в содействии незаконной переправке лиц. Печерский суд Киева сегодня в третий раз собрался, чтобы избрать меру пресечения пятому Президенту Петру Порошенко. Прокуратура просит личное обязательство.

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Черногория упростила въезд для туристов из Украины. В частности, убрали требование о наличии отрицательного теста на COVID-19.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило 2 протокола об административном нарушении Владимиру Зеленскому. Глава государства не подал сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии своей семьи.

В Сербии 5 тысяч людей вышли на протесты против введения комендантского часа. Демонстранты нападали на полицейские кордоны, забрасывали их файерами, камнями и бутылками. Наконец, им удалось ворваться в здание парламента.