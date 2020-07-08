У випуску новин за 8 липня станом на 14:00 – відпочинок Порошенка на Мальдівах дорого обійшовся експрикордоннику. ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Держприкордонслужби в сприянні незаконному переправленню осіб. Печерськимй суд Києва сьогодні втретє зібрався, щоб обрати запобіжний захід п'ятому Президенту Петру Порошенку. Прокуратура просить особисте зобов'язання.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Чорногорія спростила в'їзд для туристів з України. Зокрема, прибрали вимогу про наявність негативного тесту на COVID-19.

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило 2 протоколи про адміністративне порушення Володимиру Зеленському. Голова держави не подав відомості про суттєві зміни у майновому стані своєї родини.

У Сербії 5 тисяч людей вийшли на протести проти запровадження комендантської години. Демонстранти нападали на поліцейські кордони, закидували їх фаєрами, камінням та пляшками. Врешті, їм вдалося увірватися в будівлю парламенту.