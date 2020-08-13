В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 14:00 – в результате ДТП под Скадовском погибли 2 ребенка и 1 взрослый. Водитель не справилась с управлением автомобиля и столкнулась с грузовым микроавтобусом. Территориям Луганской и Донецкой областей хотят предоставить статус свободных экономических зон.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Владимир Зеленский заявил о 3 задержанных украинцах в Беларуси. МИД выясняет место пребывания граждан государства. В Шотландии с рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере 3 человека, количество пострадавших неизвестно. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что данных о безопасности российской вакцины от COVID-19 нет. На Буковине установили антирекорд заболеваемости COVID-19. За сутки вирус обнаружили в 130 человек.