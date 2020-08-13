У випуску новин за 13 серпня станом на 14:00 – внаслідок ДТП під Скадовськом загинули 2 дитини та 1 дорослий. Водійка не впоралась з кермом автомобіля і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом. Територіям Луганської та Донецької областей хочуть надати статус вільних економічних зон.

Також у випуску новин на 24 каналі: Володимир Зеленський заявив про 3 затриманих українців у Білорусі. МЗС з'ясовує місце перебування громадян держави. У Шотландії із рейок зійшов пасажирський потяг. Загинули щонайменше 3 людей, кількість постраждалих невідома. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що даних про безпечність російської вакцини від COVID-19 немає. На Буковині встановили антирекорд захворюваності на COVID-19. За добу вірус виявили у 130 людей.