В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 14:00 – Украинские войска готовы к наступлению России с юга. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Таран. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00. По его словам, в Украине пока не наблюдают спада заболеваемости COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Тернопольщине глава районной больницы собирает деньги в соцсетях на зарплату работникам. 6 лет назад разбился пассажирский малазийский Boeing рейса MH17. Пандемия COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды в мире. За последние сутки зарегистрировали почти четверть миллиона новых случаев заражения.