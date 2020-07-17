У випуску новин за 17 липня станом на 14:00 – українські війська готові до наступу Росії з Півдня. Таку заяву зробив міністр оборони Андрій Таран. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00. За його словами, в Україні поки не спостерігають спаду захворюваності на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Тернопільщині очільник районної лікарні збирає гроші через соцмережі на зарплату працівникам. 6 років тому впав пасажирський малайзійський Boeing рейсу MH17. Пандемія COVID-19 продовжує встановлювати антирекорди у світі. За останню добу зареєстрували майже чверть мільйона нових випадків зараження.