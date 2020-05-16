Выпуск новостей за 15:00: ИФА-тестирования в Украине. Санкции в отношении российских медиа
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 15:00 – на следующей неделе в Украине запустят массовое ИФА-тестирование, которое значительно расширит круг диагностируемых, поскольку значительно дешевле ПЦР. В Украине под запретом оказались 28 российских медиа. В том числе и самый рейтинговый развлекательный канал СТС.
Также в выпуске на 24 канале:
Двое военнослужащих на передовой получили ранения за прошедшие сутки. Наибольшую активность боевики проявляли в Донецкой области.
Уже третье медучреждение закрыли на карантин в Харькове. В 13-й больнице теперь принимают исключительно больных с пневмонией.
Несмотря на пробки, которые на этой неделе ежедневно блокировали движение в Киеве, некоторые киевские улицы с сегодняшнего дня перекрывают на ремонт.
Прогулочные корабли готовятся встречать туристов в Венеции. Город на воде понемногу возвращается к жизни.
Читайте также
Выбор редакции
-
Это не быстрый процесс, – Разумков о возвращении и реинтеграции Крыма16:06
-
Реально ли получить вакцину от коронавируса в 2020 году: ответ французских ученых16:02
-
Новости о коронавирусе 16 мая: Италия открывает границы, отмена самоизоляции в Крыму16:00
-
блогСтресс не убивает: как его воспринимать с пользой