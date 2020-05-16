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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 15:00: ИФА-тестирования в Украине. Санкции в отношении российских медиа

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В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 15:00 – на следующей неделе в Украине запустят массовое ИФА-тестирование, которое значительно расширит круг диагностируемых, поскольку значительно дешевле ПЦР. В Украине под запретом оказались 28 российских медиа. В том числе и самый рейтинговый развлекательный канал СТС.

Также в выпуске на 24 канале:

Двое военнослужащих на передовой получили ранения за прошедшие сутки. Наибольшую активность боевики проявляли в Донецкой области.

Уже третье медучреждение закрыли на карантин в Харькове. В 13-й больнице теперь принимают исключительно больных с пневмонией.

Несмотря на пробки, которые на этой неделе ежедневно блокировали движение в Киеве, некоторые киевские улицы с сегодняшнего дня перекрывают на ремонт.

Прогулочные корабли готовятся встречать туристов в Венеции. Город на воде понемногу возвращается к жизни.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Коронавирус в Украине Санкции Выпуск новостей
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