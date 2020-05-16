Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 15:00: ІФА-тестування в Україні. Санкції на російські медіа

Випуск новин -

У випуску новин за 16 травня станом на 15:00 – наступного тижня в Україні запустять масове ІФА-тестування, яке значно розширить коло діагностованих, оскільки є значно дешевшим за ПЛР. В Україні під забороною опинилися 28 російських медіа. Зокрема, й найрейтинговіший розважальний канал СТС.

Також у випуску на 24 каналі:

Двоє військових на передовій отримали поранення минулої доби. Найбільшу активність бойовики проявляли на Донеччині.

Вже третій медзаклад закрили на карантин у Харкові. У 13-й лікарні відтепер приймають винятково хворих з пневмонією.

Попри затори, що цього тижня щодня блокували рух Києвом, деякі київські вулиці від сьогодні перекривають на ремонт.

Прогулянкові кораблі готуються зустрічати туристів у Венеції. Місто на воді потроху повертається до життя.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Коронавірус в Україні Санкції Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Росія і коронавірус: що пишуть західні ЗМІ і чому Кремль злий
сьогодні , 08:40 Росія і коронавірус: що пишуть західні ЗМІ і чому Кремль злий
Олександр Коваленко
Новини про коронавірус 15 травня: масовий спалах у Києві, проблеми з українськими тестами
сьогодні , 06:01 Новини про коронавірус 15 травня: масовий спалах у Києві, проблеми з українськими тестами
Ігор Саджениця
Політичний ляпас: як люди Коломойського демонстративно саботували інтереси Авакова
15 травня , 23:30 Політичний ляпас: як люди Коломойського демонстративно саботували інтереси Авакова
Сергій Лещенко