Випуск новин за 15:00: ІФА-тестування в Україні. Санкції на російські медіа
У випуску новин за 16 травня станом на 15:00 – наступного тижня в Україні запустять масове ІФА-тестування, яке значно розширить коло діагностованих, оскільки є значно дешевшим за ПЛР. В Україні під забороною опинилися 28 російських медіа. Зокрема, й найрейтинговіший розважальний канал СТС.
Також у випуску на 24 каналі:
Двоє військових на передовій отримали поранення минулої доби. Найбільшу активність бойовики проявляли на Донеччині.
Вже третій медзаклад закрили на карантин у Харкові. У 13-й лікарні відтепер приймають винятково хворих з пневмонією.
Попри затори, що цього тижня щодня блокували рух Києвом, деякі київські вулиці від сьогодні перекривають на ремонт.
Прогулянкові кораблі готуються зустрічати туристів у Венеції. Місто на воді потроху повертається до життя.
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