В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 15:00 – правоохранители усиленно будут следить за соблюдением всех требований карантина. В частности, будут проверять кафе, рестораны, магазины и кинотеатры. В Украине 301 военнослужащий сейчас болеет коронавирусом. В армии зафиксировали 21 новый случай за сутки.

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Сегодня журналист-расследователь Михаил Ткач нашел в своем доме признаки прослушивающих устройств. Он сразу же сообщил в полицию.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 с половиной миллионов. За последние сутки заболели более 280 тысяч человек и более 6 тысяч скончались. США остается лидером по количеству инфицированных.

Правительство Ливана привлечет Интерпол для расследования взрыва в Бейруте. Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.