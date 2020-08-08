У випуску новин за 8 серпня станом на 15:00 – правоохоронці посилено слідкуватимуть за дотриманням всіх вимог карантину. Зокрема, перевірятимуть кафе, ресторани, магазини та кінотеатри. В Україні 301 військовослужбовець нині хворіє на коронавірус. В армії зафіксували 21 новий випадок за добу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Cьогодні журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у своєму помешканні ознаки прослуховуючих пристроїв. Він одразу ж повідомив у поліцію.

Кількість інфікованих COVID-19 в світі перевищила 19 з половиною мільйонів. За останню добу захворіли понад 280 тисяч людей та понад 6 тисяч померли. США залишається лідером за кількістю інфікованих.

Уряд Лівану залучить Інтерпол для розслідування вибуху в Бейруті. Про це повідомили в Міжнародній організації кримінальної поліції.