В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 15:00 – водители примерно 50 микроавтобусов не могут пересечь пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Попасть в Украину им не дают таможенники, потому что требуют декларировать частные посылки. Сутки на фронте прошла без потерь. Российские наемники 8 раз обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минском вооружения.

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Саммит G7 перенесли на осень, об этом сообщил Дональд Трамп. А еще, по мнению президента США, этот формат устарел и в него надо включить Австралию, Индию, Южную Корею и Россию.

Украинская столица впервые в этом году отмечает свой день рождения в онлайн режиме. Виртуально сегодня проходит даже традиционный для этого дня "пробег под каштанами".