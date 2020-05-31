У випуску новин за 31 травня станом на 15:00 – водії приблизно 50 мікроавтобусів не можуть перетнути пункт пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною. Потрапити в Україну їм не дають митники, бо вимагають декларування приватних посилок. Доба на фронті минула без втрат. Російські найманці 8 разів обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськом зброї.

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Вже 11 підозрюваним у масовій стрілянині у Броварах обрали запобіжні заходи. Усі вони найближчі два місяці перебуватимуть під вартою – без права внесення застави.

До України з Аргентини прибули 11 сімейних пар, які мають забрати малюків, народжених сурогатними матерями. Щоправда, спочатку батьки мають пройти 14-денну обсервацію.

Саміт G7 перенесли на осінь, про це повідомив Дональд Трамп. А ще, на думку президента США, цей формат застарів і до нього час долучити Австралію, Індію, Південну Корею та Росію.

Українська столиця вперше цьогоріч відзначає свій день народження в онлайн режимі. Віртуально сьогодні минає навіть традиційний для цього дня "пробіг під каштанами".