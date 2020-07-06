В выпуске новостей за 3 июля на 16:00 – две украинки попали в ДТП в Польше. Всего в аварии травмы получили 14 человек. В Киев прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя. Привез продукцию легкой промышленности.

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ВОЗ недооценивает риск заражения COVID-19 воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли более двухсот ученых из 32 стран мира.

С начала суток один военный в результате вражеского обстрела получил боеву трюавмировму на Донбассе. Его оперативно эвакуировали в госпиталь и оказали медицинскую помощь.

Киеву и еще двум областям позволили смягчить карантин. Согласно данным Министерства здравоохранения, столица, Львовская и Черновицкая области соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.