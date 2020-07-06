У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 – дві українки потрапили в ДТП в Польщі. Загалом в аварії травми дістали 14 людей. До Києва прибув перший контейнерний потяг із китайського Уханю. Привіз продукцію легкої промисловості.

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ВООЗ недооцінює ризик зараження COVID-19 повітряно-крапельним шляхом. Такого висновку дійшли понад дві сотні вчених з 32 країн світу.

З початку доби один військовий внаслідок ворожого обстрілу зазнав бойового травмування на Донбасі. Його оперативно евакуювали до шпиталю та надали медичну допомогу.

Києву та ще двом областям дозволили пом'якшити карантин. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я столиця, Львівська та Чернівецька області відповідають показникам для послаблення протиепідемічних заходів.