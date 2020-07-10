В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 16:00 – в Харькове сотрудники метрополитена требуют выплатить им зарплату. Более полсотни машинистов собрались на платформе с заявлением к руководству. Шарий не получит средств из государственного бюджета. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска пророссийскому блогеру о госфинансировании.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Слуги народа "определились с вице-премьером по вопросам оборонно-промышленной политики. Им может стать экс-глава Госкосмоса и бывший заместитель министра промышленности Олег Уруский. Россия распространяет дезинформацию в Сербии о якобы причастности Украины к массовым беспорядкам в Белграде. Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги об украинском диссиденте Василии Стусе.