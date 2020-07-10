У випуску новин за 10 липня станом на 16:00 – у Харкові співробітники метрополітену вимагають виплатити їм зарплати. Понад пів сотні машиністів зібралися на платформі із заявою до керівництва. Шарій не отримає коштів з державного бюджету. Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову проросійського блогера про держфінансування.

Також у випуску новин на 24 каналі: Слуги народу" визначились із віцепрем'єром з питань оборонно-промислової політики. Ним може стати ексголова Держкосмосу та колишній заступник міністра промисловості Олег Уруський. Росія розповсюджує дезінформацію в Сербії щодо начебто причетності України до масових заворушень у Белграді. Суд продовжив розгляд позову Медведчука про заборону продажу книги про українського дисидента Василя Стуса.