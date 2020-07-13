В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 16:00 – на фабрике в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. Огонь быстро распространился на 2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Сегодня в 18:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На него придет и премьер-министр Денис Шмыгаль. Будут обсуждать кадровые назначения.

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Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасу Матвееву. 31-летний воин погиб во время обстрела. Он успел спасти двух своих сослуживцев.

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка коронавируса. Больные – иностранные студенты. Всех лиц установили, а общежитие – закрыли на карантин.

"Укрзализныця" запустила поезда на туристических направлениях. Побережье Черного и Азовского морей, учитывая пандемию и закрытость многих стран, пользуется особым спросом среди украинцев.