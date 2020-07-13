Выпуск новостей за 16:00: Пожар на фабрике в Черновцах. Заседание фракции "Слуги народа"
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 16:00 – на фабрике в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. Огонь быстро распространился на 2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Сегодня в 18:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На него придет и премьер-министр Денис Шмыгаль. Будут обсуждать кадровые назначения.
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