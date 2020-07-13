У випуску новин за 13 липня станом на 16:00 – на фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. Вогонь швидко поширився на 2 тисячі квадратних метри. Інформації про постраждалих наразі немає. Сьогодні о 18:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". На нього прийде й прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Обговорюватимуть кадрові призначення.

Також у випуску новин на 24 каналі: Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною. Таке рішення сьогодні ухвалив Апеляційний суд Києва. Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України лейтенанту Тарасу Матвіїву. 31-річний воїн загинув під час обстрілу. Він встиг врятувати двох своїх побратимів. У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах коронавірусу. Хворі – іноземні студенти. Усіх осіб встановили, а гуртожиток – закрили на карантин. Укрзалізниця запустила поїзди до туристичних напрямків. Узбережжя Чорного та Азовського морів, з огляду на пандемію та закритість багатьох країн, має особливий попит серед українців.