В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 16:00 – в Беларуси во время акций протеста задержали 250 активистов. Как сообщают местные СМИ, на часть из них завели уголовные дела. В Египте вблизи аэропорта Каира произошел взрыв на нефтепроводе. Это привело к масштабному пожару. Пострадали по меньшей мере 17 человек.

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Фонд госимущества начал аукцион по продаже гостиницы "Днепр". Цена со старта выросла более чем в 10 раз. Последняя ставка уже перевалила за миллиард гривен. Участие в торгах принимают 29 потенциальных инвесторов.

Языковой омбудсмен раскритиковал скандальный законопроект Максима Бужанского. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Раду не голосовать за языковой закон нардепа.

На одной из улиц Киева ночью нашли тело сотрудника СБУ – следователя по особо важным делам Романа Закладного. Сегодня он должен был выйти на пенсию. Его тело отправили на экспертизу.