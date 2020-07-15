У випуску новин за 15 липня станом на 16:00 – у Білорусі під час акцій протесту затримали 250 активістів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на частину з них завели кримінальні справи. В Єгипті поблизу аеропорту Каїра стався вибух на нафтопроводі. Це спричинило масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 17 людей.

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