В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 16:00 – в Афганистане террорист-смертник подорвался возле полицейского блокпоста. В результате инцидента погибли по меньшей мере 9 человек, еще 40 получили ранения. Заявление посла Венгрии, который считает, что некоторые реформы вредят венгерскому меньшинству в Украине, удивила отечественное МИД.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Два года прошло с момента нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк. Беларусь передала Украине список задержанных украинских граждан из группы наемников Вагнера. В Кремле убеждены, что Беларусь отпустит боевиков Вагнера с российским гражданством.