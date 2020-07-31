У випуску новин за 31 липня станом на 16:00 – в Афганістані терорист-смертник підірвався поблизу поліцейського блокпоста. В результаті інциденту загинули щонайменше 9 людей, ще 40 отримали поранення. Заява посла Угорщини, який вважає, що деякі реформи шкодять угорській меншині в Україні, здивувала вітчизняне МЗС.

Також у випуску новин на 24 каналі: Два роки минуло з моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Білорусь передала Україні список затриманих українських громадян з групи найманців Вагнера. У Кремлі переконані, що Білорусь відпустить бойовиків Вагнера з російським громадянством.